عامر حسين يكشف موعد نهاية الدورى...

جدة - عمرو شويل أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، موعد نهاية مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

وقال عامر فى تصريحات إذاعية: "موعد نهاية الدورى سيتحدد حسب مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا وتأجيل مباراة واحدة لأى فريق تساوى تأجيل أسبوع كامل فى الدورى، لأنها تستوجب 4 أيام، مضيفًا: "الموعد المبدئى لنهاية الدورى شهر أغسطس ثم راحة 45 يوما".

وأضاف: "السوبر يواجه أزمة وتونس تعانى فيه مثلما نعانى نحن أيضا، ولن يقام فيها رغم أن الدورى عندهم 14 فريقا فقط".

وعن استعدادات الفراعنة للكان علق رئيس لجنة المسابقات: "المنتخب طلب 19 يوما للاستعدادات قبل أمم أفريقيا، وأنا أتمنى منهم أن يقتصر المعسكر على 15 يوما فقط مثلما هو معمول به حسب الأجندة الدولية والرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم".

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كما أكد عامر حسين: "هناك عقبات فى طريق الموافقة على نقل مباراة الزمالك بسبب موافقات الأمن أولا ثم المدة القانونية التى يشترطها الكاف فى مثل هذه النوع من الطلبات".

ويضيف رئيس لجنة المسابقات: "الزمالك ألح كثيرًا من أجل تأجيل مباراة المقاولون العرب لأجل غير مسمى ومن أجل تكافؤ الفرص مثلما رفضت تأجيل مباراة حرس الحدود للنادى الأهلى".

وعن انتقادات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى علق عامر حسين: "دمه خفيف، وهو لا يقصدنى ولكنه يوجه رسالة للآخرين وتحديدا المنافسين"، متابعًا: "أنا أجلت للأهلى الكثير ونراعى الجميع والكل يصرح بعكس ما يقوله فى الكواليس والحديث الشخصى معى".