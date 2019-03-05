شكرا لقرائتكم مودريتش يفتح النار على زملائه: فشلوا في تعويض رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف لوكا مودريتش، صانع ألعاب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن مهاجمي فريقه لم ينجحوا في سد الفراغ الذي تركه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف اللاعب الكرواتي الذي كان يتحدث قبل خوض إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي يوم الثلاثاء، ان ريال مدريد يفتقر للثبات والاتساق في المستوى والقدرة على التهديف هذا الموسم.

وأخفق ريال مديد في هز الشباك في مباراتي قمة متتاليتين الأسبوع الماضي أمام الغريم برشلونة ما أدى لخروجه من بطولة كأس ملك إسبانيا واتساع الفارق بينه وبين الفريق الكاتالوني المتصدر إلى 12 نقطة ليبقى دوري الأبطال هو البطولة الوحيدة التي يمكن لريال مدريد أن يتوج بلقبها هذا الموسم.

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وغادر رونالدو، الهداف التاريخي لبطل اوروبا، صفوف الفريق في يوليو 2018 لينضم إلى يوفنتوس بينما ضم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور وماريانو دياز لكن النادي لم يتعاقد مع مهاجم كبير ليحل بديلا لرونالدو.

وقال مودريتش للصحفيين: غياب رونالدو أمر ملموس يشعر به أي فريق. العثور على بديل له شبه مستحيل تقريبا، وبالنظر إلى قام به من إنجازات معنا ومع الفريق فاننا نفتقد رونالدو بشدة.

وأتبع: النادي يرغب أن يرتقي اللاعبون الآخرون للوصول إلى ما أنجزه مع الفريق. هذا دور موزع بين عدة مهاجمين لكن المهمة ليست سهلة، فرونالدو هز الشباك 50 مرة لكننا لا نجد مهاجما اليوم يستطيع تسجيل هذا العدد من الأهداف.

وواصل: على بعض اللاعبين اتخاذ خطوة أخرى إلى الامام. فإذا كان من غير الممكن أن يحرز لاعب واحد 50 هدفا فإنا نحتاج أن يحرز ثلاثة لاعبين 15 او 20 أو عشرة أهداف لكل منهم. لكن هذا لم يتحقق، هذه هي أكبر عقبة تواجهنا هذا العام. أمام برشلونة في كأس الملك على سبيل المثال أهدرنا فرصا كثيرة، وإذا لم تنجح في الاستفادة من الفرص تتلقى عقابا من جانب المنافس.