شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل مباريات الجولة الـ26 بالدورى الممتاز بدءا من يوم الاثنين المقبل، بعدما لعبت أول مباراة مساء الاثنين بين الأهلى وبتروجت، وانتهت بفوز الأهلى بـ4 أهداف مقابل لا شىء، ليقفز الفريق الأحمر إلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة .

يحتل الزمالك المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 52 نقطة، فيما يأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة ثم المصرى فى المركز الرابع بـ38 نقطة، ثم مصر المقاصة فى المركز الخامس بنفس الرصيد.

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أما المقاولون العرب فيحتل المرتبة السادسة برصيد 34 نقطة، يليه الإنتاج الحربى برصيد 31 نقطة، فيما يحل الجونة فى المركز الثامن برصيد 29 نقطة والإسماعيلى فى المركز التاسع برصيد 28 نقطة يليه طلائع الجيش فى المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

ويأتى حرس الحدود فى المركز الـ11 برصيد 27 نقطة، يليه وادى دجلة برصيد 26 نقطة ومن بعده سموحة فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة ثم بتروجت فى المركز الـ14 والاتحاد السكندرى فى المركز الـ15 بنفس الرصيد، بينما يحل الداخلية فى المركز الـ16 برصيد 23 نقطة، ويليه النجوم برصيد 22 نقطة وأخيرا إنبى فى المركز الـ18 برصيد 21 نقطة.