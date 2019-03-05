اخبار الرياضه

ترتيب جدول الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبتروجت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل مباريات الجولة الـ26 بالدورى الممتاز بدءا من يوم الاثنين المقبل، بعدما لعبت أول مباراة مساء الاثنين بين الأهلى وبتروجت، وانتهت بفوز الأهلى بـ4 أهداف مقابل لا شىء، ليقفز الفريق الأحمر إلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة .

2019030410050252.jpg

 

الزمالك فى المركز الأول برصيد 52 نقطة

يحتل الزمالك المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 52 نقطة، فيما يأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة ثم المصرى فى المركز الرابع بـ38 نقطة، ثم مصر المقاصة فى المركز الخامس بنفس الرصيد.

Advertisements

e6f5458dc6.jpg

 

المقاولون العرب فى المركز السادس بالدورى الممتاز

أما المقاولون العرب فيحتل المرتبة السادسة برصيد 34 نقطة، يليه الإنتاج الحربى برصيد 31 نقطة، فيما يحل الجونة فى المركز الثامن برصيد 29 نقطة والإسماعيلى فى المركز التاسع برصيد 28 نقطة يليه طلائع الجيش فى المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

 

إنبى يحتل المركز الأخير فى الدورى الممتاز برصيد 21 نقطة

ويأتى حرس الحدود فى المركز الـ11 برصيد 27 نقطة، يليه وادى دجلة برصيد 26 نقطة ومن بعده سموحة فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة ثم بتروجت فى المركز الـ14 والاتحاد السكندرى فى المركز الـ15 بنفس الرصيد، بينما يحل الداخلية فى المركز الـ16 برصيد 23 نقطة، ويليه النجوم برصيد 22 نقطة وأخيرا إنبى فى المركز الـ18 برصيد 21 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب جدول الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى