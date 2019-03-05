شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للجنة الأولمبية ظهر غد الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء بمقر اللجنة، لكشف موقف البلاغات المقدمة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ضد مجلس الأولمبية، واتهاماته بالتجاوز بحقه وحق عدد من مؤسسات الدولة.

كما سيناقش المؤتمر التطورات الخاصة ببلاغات اللجنة ضد أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوا مجلس الزمالك السابقين، وذلك حرصا من المجلس على مبدأ الشفافية وتوضيح الأمور للرأى العام بالمستندات والأدلة بعيدا عن الاتهامات اللفظية ومعركة الكلام.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر مجلس الأولمبية بكامل هيئته.