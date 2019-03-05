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أمح يتوقع لسوبر كورة من هو بطل الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأجل هؤلاء تُلعب كرة القدم، "أمح" مشجع الأهلى الشهير يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع العديد من نجوم الكرة المصرية، فالبسمة التى ترسمها الساحرة المستديرة على المشجعين من ذوى الاحتياجات الخاصة تؤكد أن كرة القدم ليست مجرد لعبة لكنها حياة لمشجعيها ومتابعيها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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