حسام عاشور يواصل العلاج من الأمامية وعبد الحفيظ يطير للكونغو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى حسام عاشور، قائد الأهلى، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل. ويستعد الأهلى لمباراة فيتا كلوب الكونغولى بملعب الأخير السبت المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. Advertisements وخاض عاشور فقرة تأهيل عبارة عن جرى حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات القوية فى إطار برنامجه التأهيلى الذى يخضع له للعودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى بعد التعافى من إصابته الأخيرة التى كانت عبارة في منشأ العضلة الأمامية. وفاز الأهلى على بتروجت أمس برباعية نظيفة فى الجولة الـ26 للدورى الممتاز . على صعيد متصل، غادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برفقة سمير عدلى المدير الإدارى للفريق القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، متجهين للكونغو للترتيب لبعثة الفريق قبل سفرها فى الساعات الأولى من صباح غد لخوض مبارة فيتا كلوب بدورى أبطال أفريقيا.

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