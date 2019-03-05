شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الأمن وافق على حضور 10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى يوم 10 مارس الجارى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية. يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث فى مجموعته برصيد 5 نقاط بعد خسارة فى مباراة وتعادل فى لقائين والفوز على بترو أتليتكو فى الجولة الرابعة.

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