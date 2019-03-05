"دش ساخن" لنجوم الإنتاج الحربى بعد تراجع النتائج.. اقرأ التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عنف مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بشدة بسبب تراجع النتائج فى الآونة الأخيرة، مطالبا بضرورة التركيز للعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى.
وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدورى، ومن قبلها الخسارة من بتروجت والأهلى بنفس النتيجة بهدف دون رد.
ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الجولة 24 للدورى، والمقرر لها الخميس المقبل على استاد بتروسبورت.
وتراجع الإنتاج الحربى للمركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة.
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