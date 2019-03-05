شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان يكشف تطورات إصابة إكرامى.. ويؤكد صعوبة ملعب فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادى الأهلى جماهير القلعة الحمراء على حالة شريف إكرامى الذى تعرض للإصابة مؤخرًا. وقال مدرب حراس المرمى، فى تصريحات إذاعية، "حالة شريف إكرامى أصبحت أفضل بكثير، أتوقع أن يعود فى غضون ثلاثة أسابيع". وعن مواجهة فيتا كلوب أكد طارق سليمان أن أكثر ما يُثير مخاوف فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولى هو ملعب المباراة، مضيفا "أرضية ملعب فيتا كلوب أكثر ما يُثير تخوفنا، الأرضية من النجيل الصناعى القديم، أعتقد أنه لم يتم تغييره منذ فترة طويلة، وهو ما يجعل حالته غير جيدة، مثل هذه الأرضية تؤثر كثيرًا على طريقة اللعب".

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واستطرد مدرب الأهلى "خضنا مباراة أمام شبيبة الساورة الجزائرى على أرضية من النجيل الصناعى لكن حالة هذا الملعب كانت جيدة بعكس ملعب الفريق الكونعولى".

وأكد طارق سليمان صعوبة المنافسة قائلاً "المنافسة فى المجموعة قوية جدًا وكل الفرق لديها فرصة المرور إلى الدور المقبل".

ومن المقرر أن يواجه الأهلى فريق فيتا كلوب السبت المقبل لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على ملعب الشهداء.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى المجموعة برصيد 7 نقاط، ومن خلفه سيمبا 6 نقاط ثم شبيبة الساورة 5 نقاط وفيتا كلوب فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط.