شكرا لقرائتكم خبر عن من كهربا لـ شيكابالا فى عيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا ساحر عنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادى الزمالك صديقه محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك المعار إلى صفوف أبولون اليونانى بمناسبة عيد ميلاده عبر إنستجرام. ونشر كهربا صورا عبر صفحته الشخصية تجمعه بشيكابالا معلقا: "كل سنة وأنت طيب يا ساحر عنيا.. بكرة الليالى تعود يا أباتشى". يذكر أن شيكابالا يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ33 ، حيث إنه من مواليد 5 مارس عام 1986. Advertisements

كهربا و شيكابال 2

كهربا و شيكابالا 3

كهربا و شيكابالا

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