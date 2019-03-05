شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمازيمبى الكونغولى بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الإسماعيلى، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها الجمعة المقبل فى خامس جولات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتعد المواجهة تحصيل حاصل بالنسبة للدراويش بعد فقدانه الأمل فى التأهل إثر حصوله على نقطة وحيدة من خوض 4 مباريات.

وكانت بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى قد وصلت القاهرة أمس الاثنين قادمة من الجزائر فى رحلة استغرقت ما يزيد عن ثلاث ساعات، بعد مواجهة فريق شباب قسنطينة التى انتهت بخسارة الدراويش بهدفين مقابل ثلاثة.