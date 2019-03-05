الاسطورة livehd7 بث مباشر مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار |...

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع Yalla Shoot اليوم في الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث يحل نادي الهلال ضيفاً ثقيلا على نادي العين على ملعبه ووسط جماهيره في واحدة من المباريات القوية بالمجموعة الثالثة، حيث يعد الفريقان من أقوي فرق المجموعة الثالثة، والتي تضم الهلال والعين والاستقلال والدحيل.

تابع لايف مباراة الهلال والعين مباشر، من المؤكد أن نادي العين سيحاول تحقيق فوز مهم له في أولي مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وخاصة أن المباراة ستقام على ملعبه ووسط جماهيره، بينما سيحاول الزعيم استغلال خبراته الكبيرة في البطولة، وتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره بدور المجموعات.

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مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

الاسطورة livehd7 بث مباشر مباراة الهلال والعين اليوم، من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الهلال والعين اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2019 في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا على ملعب هزاع بن زايد وفق المواعيد التالية:

الساعة الـ5:20 بتوقيت القاهرة

الساعة الـ6:20 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة الـ7:20 بتوقيت الإمارات

ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والعين عبر قناة بي ان سبورت أتش دي 2 بث مباشر اليوم، وهي الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة حصرياً، كما سيكون عصام الشوالي معلقاً على أحداث هذه المباراة.

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كما سيكون البث المباشر لمباراة العين الإماراتي والهلال السعودي دوري أبطال آسيا سيكون متاحاً على الإنترنت من خلال beIN CONNECT.

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