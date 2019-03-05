"سكاي سبورتس»: محمد صلاح ليس سبب أزمة ليفربول لكنه يدفع الثمن

كتب: محمد سيد
«ديلي ميل» تهاجم محمد صلاح بسبب مباراة إيفرتونيعيش فريق ليفربول ولاعبه الدولي محمد صلاح، في الآونة الأخيرة أزمة تراجع مستوى، خلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن هذا التراجع، وأكدت أن محمد صلاح ليس السبب الرئيسي في أزمة الريدز، ولكنه يدفع ثمن أزمات الفريق الواضحة في الموسم الحالي.
وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا وحيدًا في آخر 6 مباريات للريدز، كما أنه لأول مرة لا يزور الشباك بقميص ليفربول خلال 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعرض...
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