اتحاد الكرة: أزمة بسبب ملعب مباراة الزمالك وجورماهيا.. وبرج العرب الأقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الزمالك طلب مواجهة جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية، على ملعب بتروسبورت دون حضور جماهيري.

وأشار سويلم في تصريحات إذاعية لراديو 9090، أن المباريات الإفريقية يجب أن تقام بحضور جماهير، وبالتالي قررنا خوض كافة مباريات الأندية القارية على ملعب برج العرب لنتمكن من دخول الجماهير.

وأضاف أن هناك اجتماعا أمنيا سيقام اليوم لحسم كافة الأمور المتعلقة بالمباريات، ودراسة طلبات الأندية، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم موافقة الأمن على استضافة مباراة الزمالك على بتروسبورت ستقام على ملعب برج العرب.

وأوضح أن مباراة الزمالك أمام جورماهيا ستقام يوم 10 مارس، ويجب إخطار الاتحاد الإفريقي "الكاف" قبل المباراة بـ10 مباريات على الأقل حال تغيير الملعب، وهو الأمر الذي قد يصعب مهمة نقل المباراة.

Advertisements

وينافس الزمالك لتجاوز دور المجموعات بالكونفدرالية حيث يحتل المركز الثالث بمجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر بـ7 نقاط، وجورماهيا 6 نقاط، فيما يتذيل بترو أتليتكو الأنجولي المجموعة بـ6 نقاط.

وأكمل: "الإسماعيلي أيضا طلب خوض مبارياته على ملعب المقاولون العرب، بعد غلق ستاد الإسماعيلية، فيما تم تسليم ملعب السلام لشركة متخصصة لإعادته لما كان عليه سابقا لاستقبال مباريات، حيث كان ملعب الأهلي الأول في مبارياته".

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أكد أيضا على وجود أزمة في جدول الدوري، بسبب غلق 6 ملاعب للتجهيز لكأس الأمم، بينهم 3 ملاعب رئيسية "الإسماعيلية والسويس والإسكندرية"، وهو ما يمثل عبء أكبر على لجنة المسابقات.

ولم يحسم سويلم موعد إنهاء الدوري قبل كأس الأمم، خاصة في حالة استكمال الأهلي والزمالك لمشوارهما بالبطولات الإفريقية: "نقوم بعمل قص ولصق لاستكمال جدول المسابقة".

وعن مباراة السوبر: "لم نحدد موعد السوبر بعد أو مكانه، ولكن في حالة إقامة السوبر يجب أن يكون بحضور جماهير".