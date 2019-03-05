سويلم يرد على عبدالحفيظ بعد انتقاده تأجيل مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن تأجيل مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب بالأسبوع الخامس والعشرون لمدة 24 ساعة لا تؤثر على أي فريق آخر.

وكان مقررًا أن يواجه الزمالك نظيره المقاولون يوم 13 مارس، قبل أن يطلب الزمالك تأجيلها لمدة يوم لتقام يوم 14 مارس.

وأوضح سويلم في تصريحات إذاعية لراديو 9090، أن الزمالك هو صاحب المصلحة، ووجهة نظر النادي أن يخوض مباراته بالدوري يوم 14 بدلا من 13 هو الأنسب للفريق من وجهة نظر مسؤوليه.

ويخوض الزمالك مباراتي الجولتين الآخيرتين بمجموعات الكونفدرالية أمام جورماهيا الكيني يوم 10 مارس، قبل السفر لمواجهة نصر حسين داي يوم 17 مارس.

Advertisements

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، انتقد تأجيل مباراة الزمالك لمدة 24 ساعة لتمثيل مصر إفريقيا.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 52 نقطة، أمام الأهلي صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة.

وينافس الزمالك لتجاوز دور المجموعات بالكونفدرالية حيث يحتل المركز الثالث بمجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر بـ7 نقاط، وجورماهيا 6 نقاط، فيما يتذيل بترو أتليتكو الأنجولي المجموعة بـ4 نقاط.