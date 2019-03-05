الأهلي يكشف أكثر مخاوفه في مباراة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى في النادي الأهلي، إن أكثر ما يُثير مخاوف فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي هو ملعب المباراة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق فيتا كلوب السبت المقبل لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الشهداء.

وأضاف سليمان من خلال تصريحات لبرنامج "ملعب 9090": "أرضية ملعب فيتا كلوب أكثر ما يُثير تخوفنا، الأرضية من النجيل الصناعي القديم، أعتقد أنه لم يتم تغييره منذ فترة طويلة وهو ما يجعل حالة الملعب غير جيدة، مثل هذه الأرضية تؤثر كثيرًا على طريقة اللعب."

Advertisements

وواصل: "خوضنا مباراة أمام شبيبة الساورة الجزائري على أرضية من النجيل الصناعي لكن حالة هذا الملعب كانت جيدة بعكس ملعب الفريق الكونعولي."

وأردف: "المنافسة في المجموعة قوية جدًا وكل الفرق لديها فرصة المرور إلى الدور المقبل."

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة برصيد 7 نقاط ومن خلفه سيمبا 6 نقاط ثم شبيبة الساورة 5 نقاط وفيتا كلوب في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وعن حالة شريف إكرامي الذي تعرض للإصابة مؤخرًا قال مدرب حراس المرمى: "حالة شريف إكرامي أصبحت أفضل بكثير، أتوقع أن يعود في غضون ثلاثة أسابيع."