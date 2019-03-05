اونلاين | يلا شوت| بث مباشر مباراة ريال مدريد و أياكس beIN SPORTS HD

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يلا شوت| بث مباشر مباراة ريال مدريد و أياكس beIN SPORTS HD

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يلا شوت| بث مباشر مباراة ريال مدريد و أياكس beIN SPORTS HD

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون مناسبة جيدة للاعبي الميرنغي حتى يصالحوا جماهيرهم بعد الخساراتين من برشلونة في كلاسيكو الكأس وكلاسيكو الدوري على التوالي.

كما ستكون فرصة سانحة للاعبي المدرب الأرجنتيني سولاري لتأكيد تفوقهم ذهاباً 2-1. وبالتالي الوصول إلى ربع النهائي والدفاع عن لقبهم كبطل لأمجد الكؤوس لاسيما أنهم خرجوا من الكوبا دي ري وباتوا منطقياً بعيدين عن المنافسة على صدارة الليغا.

يلا شوت| بث مباشر مباراة ريال مدريد و أياكس beIN SPORTS HD

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 يوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة بتعليق الزميل علي محمد علي.

يلا شوت| بث مباشر مباراة ريال مدريد و أياكس beIN SPORTS HD

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يلا شوت| بث مباشر مباراة ريال مدريد و أياكس beIN SPORTS HD

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : علي محمد علي وخالد الحدي

الملعب : سيانتاجو برنابيو

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية

يلا شوت| بث مباشر مباراة ريال مدريد و أياكس beIN SPORTS HD