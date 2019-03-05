اونلاين | دوري أبطال آسيا2019.. مشاهدة مباراة الاهلي والسد بث حي يلا شوت

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دوري أبطال آسيا2019.. مشاهدة مباراة الاهلي والسد بث حي يلا شوت

يستقبل فريق اهلى جدة السعودي نظيره السد القطري في السابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والربع مساءا بتوقيت مكة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا ، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والسد القطري.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر:

قمة عربية قوية بين الاهلي السعودي والسد القطري اليوم، تعادل الأهلي في مباراته الأخيرة أمام الاتحاد بهدف لكل منهم في ديربي قوي جمع بينهم مساء الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 37، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى سبع هزائم، كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث حي ومباشر.

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بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والسد:

على الجانب الأخر يدخل السد هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب فريق قطر (8-1)، في الجولة 18 من الدوري القطري، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده للنقطة 47 وبقى على صدارة جدول الترتيب في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن لخويا صاحب الوصافة حاليًا، فحتى الآن لعب الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 15 لقاء، وتعادل في إثنين وخسر مباراة وحيدة، شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والسد.

التشكيل المتوقع وموعد مباراة الأهلي والسد:

استقر خورخي فوساتي مدرب اهلي جدة على خوض لقاء اليوم بطريقته المعتادة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للأهلي، وسيدفع بالثنائي باولو دياز ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، نوح الموسى، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة بجانب دجانيني تفاريس ونيكولا ستانسيو، بينما سيدفع المدرب صاحب الـ72 عامًا الداهية البرتغالية فيريرا بسعد الدوسري في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي حامد إسماعيل، بيدرو ميجيل، ياسر أبوبكر، عبد الكريم حسن، أما في خط الوسط فسيتواجد الثنائي وو يانج جونج، بو علام خوخي، وسيقود هجوم السد في هذا اللقاء بغداد بونجاح، وتنقل المباراة في السابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت .