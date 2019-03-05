اونلاين | رابط حصري yalla shoot.. بث مباشر مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي | youtube HD | كورة ستار | Kora Live

رابط حصري yalla shoot.. بث مباشر مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي | youtube HD | كورة ستار | Kora Live

في قمة عربية لبطولة دوري أبطال آسيا يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضيفا ثقيلا في أولى لقاءاته الآسيوية على العين الإماراتي في الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة السادسة والثلث بتوقيت مكة اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 ، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي بث مباشر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي:

الهلال الذي يتربع محلياً على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي النصر ويمتلك أقوى خط هجوم في البطولة المحلية بـ 55 هدفاً، وعربياً وصل في بطولة كأس زايد إلى نصف النهائي، أما العين فيتواجد في المركز الثاني في دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر نادي الشارقة، وفي البطولة العربية خرج من دور الـ 32 على يد وفاق سطيف الجزائري، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي.

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مشاهدة مباراة العين والهلال بث مباشر اليوم الثلاثاء:

العين يدخل لقاء اليوم بقيادة فنية للمدير الفني الأسباني خوان كارلوس جاريدو والحاصل على بطولتي كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" مع النادي الأهلي المصري عام 2014 ومع نادي الرجاء المغربي العام الماضي، بينما يقود الهلال مدرب العين السابق ماميتش والذي قاد الفريق في العام الماضي للفوز بفضية كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال والعين بث مباشر:

ينطلق اللقاء الذي يقوده تحكيمياً الحكم الدولي البحريني نواف عبدالله شكرالله في تمام الساعة 6:20 مساءاً بتوقيت السعودية و7:20 مساءاً بتوقيت الإمارات على استاد هزاع بن زايد، وسيكون لقاء الزعيمين الهلال والعين مذاعاً على قنوات beIN SPORTS HD 2.