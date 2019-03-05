اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدون تقطيع

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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدون تقطيع

قمة كروية مثيرة بليالي دوري الأبطال تعود لتطرب عشاق الكرة العالمية في الوطن العربي حيث يحل أياكس الهولندي ضيفًا ثقيلا على ريال مدريد الإسباني في استاد سانتياجو برنابيو العريق معقل الملكي في العاشرة مساءا اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر:

انتهت مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، وكان الريال قد خسر أمام برشلونة في الكلاسيكو بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، وبهذا التعثر بقى الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 26 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 15 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى 8 هزائم، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة.

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مباشر الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أياكس:

يحتل فريق أياكس وصافة جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 56 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن آيندهوفن الذي يتصدر الترتيب حاليًا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق أدون دين هاج وحققوا الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في إثنين، وخسر ثلاث مباريات فقط، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس.

موعد قمة الريال وأياكس والقنوات الناقلة والمعلقين:

استقر سانتياجو سولاري على اللعب بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع لفاران وناتشو في قلب الدفاع لتعويض غياب الدولي الإسباني راموس قائد الفريق الذي يغيب بسبب الإيقاف، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز، وتنقل المباراة ف العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت ويقوم التونسي عصام الشوالي بالتعليق على المباراة.