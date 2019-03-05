اونلاين | beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 بث مباشر يلا شوت

beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 بث مباشر يلا شوت

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون مناسبة جيدة للاعبي الميرنغي حتى يصالحوا جماهيرهم بعد الخساراتين من برشلونة في كلاسيكو الكأس وكلاسيكو الدوري على التوالي.

كما ستكون فرصة سانحة للاعبي المدرب الأرجنتيني سولاري لتأكيد تفوقهم ذهاباً 2-1. وبالتالي الوصول إلى ربع النهائي والدفاع عن لقبهم كبطل لأمجد الكؤوس لاسيما أنهم خرجوا من الكوبا دي ري وباتوا منطقياً بعيدين عن المنافسة على صدارة الليغا.

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beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 بث مباشر يلا شوت

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 يوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة بتعليق الزميل علي محمد علي.مشاهدة قنوات بي ان سبورت بجودة عالية اون لاين موقع الخليج 365 بث مباشر يقدم لكم خدمة البث المباشر للمباريات ويمكن لزوار موقعنا مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية اتش دي، يمكن لكل زوار موقعنا الاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات فى الدوريات العالمية والعربية مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني، كما ننقل مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال كورة جول للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية.

beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-2-2019 بث مباشر يلا شوت

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : علي محمد علي وخالد الحدي

الملعب : سيانتاجو برنابيو

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية