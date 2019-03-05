رياضة | جاريث بيل يحسم الجدل حول رحيله عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يحسم الجدل حول رحيله عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الدولي الويلزي جاريث بيل حسم موقفه من الرحيل عن فريقه ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية إن بيل لن يرحل عن ريال مدريد ولن ينتقل إلى الدوري الإنجليبزي الممتاز في الصيف المقبل.

تابعت الصحيفة أن جاريث بيل يشعر بالغضب من الأندية الإنجليزية الراغبة في ضمه لأنهم لا يستطيعون تحمل نفقاته.

ويحرص مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي على ضم نجم ريال مدريد الذي سيكلف ضمه 150 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى 650 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.