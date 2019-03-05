رياضة | وليد سليمان يؤدي تدريبات بدنية قوية

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أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج بدني قوي تحت إشراف حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال، تمهيدا لعودته من جديد الي المشاركة الجماعية.

وأدى سليمان، تدريبات بدنية قوية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

واشتمل المران المنفرد الذي خاضه وليد سليمان، على جزء بدني وتدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب التي تقام يوم 9 مارس الجاري في إطار مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا