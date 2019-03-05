رياضة | تدريبات تأهيلية لـ حسام عاشور في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لـ حسام عاشور في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية قوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم ،الثلاثاء، علي ملعب التتش.

وقام عاشور، بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات القوية في إطار برنامجه التأهيلي الذي يخضع له للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

وكان عاشور، قد اشتكى من إصابة في منشأ العضلة الأمامية، وبدأ تنفيذ تأهيلي.

وفاز الأهلي على بتروجت أمس برباعية نظيفة في الجولة الـ26 للدوري الممتاز، ويستعد الفريق لمباراة فيتا كلوب الكونغولي بملعب الأخير السبت المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.