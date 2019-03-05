رياضة | مؤتمر صحفي مهم للجنة الأولمبية ظهر الأربعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر صحفي مهم للجنة الأولمبية ظهر الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس إدارة اللجنة الاولمبية مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف ظهر غدا الأربعاء بمقر اللجنة ، لكشف موقف البلاغات المقدمة من رئيس نادي الزمالك ضد المجلس واتهاماته بالتجاوز بحقه وحق عدد من مؤسسات الدولة.

ويأتي امؤتمر أيضا لمناقشة التطورات الخاصة ببلاغات اللجنة ضد أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوا مجلس الزمالك السابقين وذلك حرصا من المجلس على مبدأ الشفافية وتوضيح الأمور للرأي العام بالمستندات والأدلة بعيدا عن الاتهامات اللفظية ومعركة الكلام.