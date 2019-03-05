رياضة | مفاجأة نارية في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة نارية في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني غريمه أياكس الهولندي ، مساء الثلاثاء ، في إطار إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ونشر موقع البرنابيو التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أياكس ، وكانت المفاجأة الوحيدة بتواجد مارسيلو بدلًا من سيرجيو ريجيلون ، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالآتي:-

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال ، فاران ، ناتشو ، مارسيلو.

خط الوسط: مودريتش ، كاسيميرو ، كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز ، بنزيمة ، فينيسيوس جونيور.

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بينما جاءت التشكيلة المتوقعة لأياكس كالآتي:-

حارس المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: دي ليخت ، تاجليافيكو ، دالي بليند ، نصير مزراوي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج ، فان دي بيك ، حكيم زياش ، دوشان تاديتش.

خط الهجوم: دافيد ناريس ، دولبيرج.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أياكس 2-1 على الأراضي الهولندية.