رياضة | قائمة نيجيريا لمواجهة مصر الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة نيجيريا لمواجهة مصر الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جيرنوت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قائمة النسور لخوض معسكر مارس، والذي يلعب فيه مباراتين.

ويلتقي منتخب نيجيريا أمام سيشل في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا، ثم يواجه المنتخب المصري في مباراة ودية.

واستبعد جيرنوت، قائد المنتخب جون أوبي ميكيل، منذ كأس العالم الماضية بروسيا، يالإضافة إلى استبعاد نجم الأهلي جونيور أجاي من المعسكر المقبل.

وجاءت قائمة نيجيريا كالآتي:

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حراس المرمى: فرانسيس أوزوهو، إيكشوكو إينزوا، دانييل أكبي.

الدفاع: أولولوا اينا، عبد الله شيهو، فالانتاين اوزورنوافور، اوازيم تشودوزي، وليام ايكونج، ليون بالوجون، كينيث أوميرو، جاميلو كولينز.

خط الوسط: سيمي أجاي، ويلفريد نديدي، اوغينكارو ايتوبو، جون اوجو، أحمد موسى، فيكتور اوسيمهان، موسى سيمون، هنري أونيكتور.

الهجوم: أودا ايجالو، اليكس إيوبي، صامويل كالو، بول أوناشو.