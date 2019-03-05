رياضة | جماهير الزمالك تحتفل بعيد ميلاد شيكابالا

احتفلت جماهير الزمالك بعيد ميلاد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الأبيض المعار إلى أبولون اليونانى الـ33، حيث إنه من مواليد 5 مارس عام 1986.

وحرصت جماهير الزمالك على تدشين هاشتاج عيد ميلاد الأباتشي، ونشروا صورا لنجم الزمالك ، مع تأكيدهم على أنه من أفضل لاعبى الكرة الموهوبين فى تاريخ الكرة المصرية، بالإضافة إلى نشر عبارات التهنئة بعيد ميلاده.

وحصل شيكابالا على 7 بطولات مختلفة مع نادى الزمالك منها بطولة الدورى الممتاز "مرتين" موسم 2003/2002 وموسم 2004/2003، بالإضافة إلى دورى أبطال أفريقيا موسم 2002 وكأس السوبر الأفريقى وكأس مصر 3 مرات، وتدرّج الفهد الأسمر فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عاما و8 أشهر فقط، وقضى موسمين بالفريق الأول وبعدها انتقل إلى نادى باوك سالونيك اليونانى.