رياضة | جماهير الزمالك تحتفل بعيد ميلاد شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تحتفل بعيد ميلاد شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
احتفلت جماهير الزمالك بعيد ميلاد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الأبيض المعار إلى أبولون اليونانى الـ33، حيث إنه من مواليد 5 مارس عام 1986.
وحرصت جماهير الزمالك على تدشين هاشتاج عيد ميلاد الأباتشي، ونشروا صورا لنجم الزمالك ، مع تأكيدهم على أنه من أفضل لاعبى الكرة الموهوبين فى تاريخ الكرة المصرية، بالإضافة إلى نشر عبارات التهنئة بعيد ميلاده.
وحصل شيكابالا على 7 بطولات مختلفة مع نادى الزمالك منها بطولة الدورى الممتاز "مرتين" موسم 2003/2002 وموسم 2004/2003، بالإضافة إلى دورى أبطال أفريقيا موسم 2002 وكأس السوبر الأفريقى وكأس مصر 3 مرات، وتدرّج الفهد الأسمر فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عاما و8 أشهر فقط، وقضى موسمين بالفريق الأول وبعدها انتقل إلى نادى باوك سالونيك اليونانى.