رياضة | مفاجأة.. مانشستر سيتي يخطط لشراء ناد هندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مانشستر سيتي يخطط لشراء ناد هندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، إن ملاك النادي المتصدر لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يناقشون إمكانية الاستثمار، في نادٍ هندي، من أجل تعزيز جهود زيادة الشعبية في قارة آسيا.

وأبلغ سوريانو، المسؤول البارز في مجموعة سيتي، هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لدينا بعض الاهتمام ببعض الأسواق والدول، حيث يتوفر فيها الشغف بكرة القدم، مثل الصين والهند أيضا".

وأضاف: "ربما تكون هناك بعض الفرص الأخرى في آسيا، نحن ننظر إلى الهند منذ حوالي عامين، يمكنني القول إننا سننهي هذا العام بتنفيذ استثمار في الهند".

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وكانت مجموعة سيتي، اشترت مؤخرًا حصة في فريق سيتشوان جيونيو الصيني، وأكد سوريانو أن هناك رغبة في إضافة ناديين أو ثلاثة أندية.

وقال سوريانو: "لا أتوقع ما سيحدث بعد عشر سنوات، لكن المجموعة ربما تضيف فريقين أو ثلاثة فرق، هل هذا سيتغير في خمس سنوات، وسنضيف المزيد؟ ربما، لا أعرف ذلك".

واختتم سوريانو تصريحاته: "لكن لإكمال الرؤية التي بدأت منذ ست سنوات، أعتقد أننا ربما نضيف ناديين أو ثلاثة أندية أخرى".

وتأمل مجموعة سيتي لكرة القدم، التي تضم 7 أندية منها، نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي، وجيرونا الإسباني، ويوكوهاما إف.مارينوس الياباني، وملبورن سيتي الأسترالي، في استكمال الصفقة مع نادٍ هندي بحلول نهاية العام الجاري.