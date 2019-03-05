رياضة | سان جيرمان يحسم موقف كافاني أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سان جيرمان يحسم موقف كافاني أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت تقارير صحفية فرنسية موقف نجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني من المشاركة في مباراة الغد المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا في إياب دور الـ16.

وتعرض كافاني لإصابة قوية في الفخذ خلال مشاركته أمام فريق بوردو في الدوري الفرنسي في شهر فبراير الماضي.

وغاب كافاني عن المشاركة في مباراة ذهاب دور الـ16 أمام الشياطين الحمر والتي انتهت بفوز سان جيرمان بهدفين دون رد.

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وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن كافاني شارك في التدريبات مع زملائه بشكل جيد استعدادا لمباراة الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من ذلك، فإن المدرب توماس توخيل لا ينوي المخاطرة بكافاني حيث سيجعله على دكة البدلاء أمام مانشستر بدلًا من التشكيل الأساسي.

واختتمت الصحيفة أن توخيل قد يلجأ إلى الاعتماد على خدمات كافاني في الجزء الأخير من المباراة إذا اقتضت الحاجة إليه.