رياضة | إيكاردي يفجرها ويعلن العصيان في إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيكاردي يفجرها ويعلن العصيان في إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نجم فريق إنتر ميلان ماورو إيكاردي يرفض المشاركة في تدريبات النادي بسبب الأزمة الأخيرة

وقالت شبكة سكاي إيطاليا إن المهاجم الأرجنتيني أخبر الطاقم الطبي لإنتر والمدرب لوتشيانو سباليتي بعدم رغبته في المشاركة في التدريبات مساء أمس الاثنين.

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ولم يشارك إيكاردي مع الفريق منذ تجريده من شارة القيادة في 13 فبراير الماضي حيث يدعي بشكل مستمر شعوره بالآلام العضلية.

وأضافت الشبكة أن إيكاردي زعم أنه مازال يعاني من آلام في الركبةK وتابعت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء اجتماعا خاصا بين سباليتي وإيكاردي لبحث الأزمة.

ومع ذلك ، لن يتم التخطيط لإجراء محادثات حول عقد جديد ولا تتوقع سكاي أن تتغير في أي وقت قريب.