رياضة | تعرف على مواجهات الجولة الأولى لدورة الترقي بالصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواجهات الجولة الأولى لدورة الترقي بالصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة مسابقة دورة الترقي، جدول مباريات، المجموعة الأولى، والتي تضم أندية الصعيد وهم، شبان قنا، متصدر المجموعة الأولى بالقسم الثالث، وكيما أسوان، متصدر المجموعة الثانية، وبترول أسيوط الذي تصدر المجموعة الثالثة، وأبو كساه متصدر المجموعة الرابعة .

ومن المقرر أن تنطلق في الثالثة عصر السبت المقبل مباريات الجولة الأولى، حيث يلتقي فريق نادي بترول اسيوط مع فريق ابوكساه، وذلك علي ملعبه بترول اسيوط، كما يواجه نادي شبان قنا نظيره فريق كيما اسوان علي ملعب نادي الشبان المسلمين بقنا .