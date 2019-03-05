رياضة | الأهلي: مباراة فيتا كلوب صعبة لهذه الأسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: مباراة فيتا كلوب صعبة لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مواجهتي فيتا كلوب، وشبيبة الساورة الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي أمام فيتا كلوب في الكونغو يوم 9 مارس في المقبل، ثم يخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري يوم 16 في نفس الشهر.

وقال يوسف في تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت: "مواجهة فيتا كلوب قوية خاصة أن المباراة على أرض المنافس".

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وأضاف يوسف: "عندما تكون المباراة علي أرض المنافس تكون أشرس، فريق فيتا كلوب قوي، ولا يستسلم بسهولة علي أرضه".

وتابع يوسف: "هدفنا تحقيق نتيجة إيجايبة، ونرغب في الحفاظ على تصدرنا المجموعة، نحن نتعامل مع كل مباراة على حدى".

وكان الأهلي قد فاز على بتروجت برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس، علي ملعب بتروسبورت في الجولة الـ26 من الدوري المصري.