رياضة | خوستيكا يلاحق ريسينج في صدارة الدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خوستيكا يلاحق ريسينج في صدارة الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل ديفينسا خوستيكا، ملاحقة ريسينج كلوب في صدارة الدوري الأرجنتيني، بعدما تغلب على ألدوسيفي 1 / صفر، مساء الإثنين، ضمن منافسات المرحلة 21 من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين تغلب أتلتيكو توكومان على بانفيلد 2 / 1 وتيجري على فيليز سارسفيلد بالنتيجة نفسها.

وحسم ديفينسا خوستيكا مباراته أمام ألدوسيفي بهدف وحيد، سجله ماتياس روخاس في الدقيقة 80، ليرتفع رصيد ديفينسا إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف ريسينج كلوب.

Advertisements

وانفرد أتلتيكو توكومان بالمركز الرابع رافعا رصيده إلى 39 نقطة إثر فوزه 2 / 1 على بانفيلد الذي تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل هدفي أتلتيكو توكومان، ليوناردو دياز وجيرفازيو نونيز في الدقيقتين 34 من ضربة جزاء و47، بينما جاء الهدف الوحيد لبانفيلد في الثواني الأخيرة من المباراة وسجله أجوستين أورزي.

كذلك تغلب تيجري على فيليز سارسفيلد 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، ويتجمد رصيد فيليز سارسفيلد عند 33 نقطة في المركز السادس.

وسجل هدفي تيجري، فريدريكو جونزاليس في الدقيقتين 51 و78، بعد أن سجل لويس ابرام هدف فيليز سارسفيلد في الدقيقة 42.