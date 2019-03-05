انت الان تتابع إخواني منشق: أبو تريكة انتقل للأهلي بتمويل الجماعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ ص

قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن جماعة الإخوان كان لها خطة محكمة لجعل بعض الشخصيات العامة نجومًا في المجتمع المصري، من بينهم رياضيين، وإعلاميين، وفنانين، طيلة السنوات الماضية. وأضاف ربيع، خلال تصريحات تليفزيونية بحلقة الإثنين، من برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الجماعة قامت بإنشاء لجنة خاصة للعمل على توظيف هذه الشخصيات العامة، والتي كان من بينها محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق.

وتابع: «صفقة انتقال أبو تريكة من الترسانة للأهلي في عام 2004 تم تمويلها من رجال أعمال تابعين لجماعة الإخوان، وصدر بحقهم أحكام قضائية في وقت قريب لتورطهم في أعمال إرهابية». واستمر في حديثه: «الإخوان أنفقوا أموالًا طائلة لجعل أبو تريكة نجمًا في الكرة المصرية، تمهيدًا لاستغلال شعبيته

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