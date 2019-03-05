الامارات | بالصور.. لاعبة كرة قدم "حامل" تتدرب مع فريقها وهي بالشهر الخامس

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. لاعبة كرة قدم "حامل" تتدرب مع فريقها وهي بالشهر الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت لاعبة كرة القدم الأمريكية سيدني ليرو، صورة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهي تتدرب مع فريقها بالرغم من حملها في الشهر الخامس، وظهر عليها أعراض الحمل ولكن ذلك لم يمنعها من ممارسة التدريب مع فريقها الأمريكي أورلاندو برايد.

وقالت اللاعبة على صفحتها الشخصية تعليقاً على الصورة وتواجدها في التدريبات: " لم أكن أعتقد أنني سأبدأ التدريب أثناء فترة الحمل، الأن ومع خمسة أشهر ونصف الشهر من الحمل، أنا هنا الأن في التدريب"،