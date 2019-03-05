تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 5 - 3 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية والتى يأتى على رأسها مواجهة ريال مدريد ضد أياكس أمستردام فى دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند x توتنهام هوتسبير – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS HD 2

ريال مدريد x أياكس أمستردام – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS HD 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

ميلبورن فيكتوري x دايجو – الساعة العاشرة والنصف صباحا على قناة beIN SPORTS HD 2

كاشيما انتلرز x جوهور دارول تاكزيم – الساعة الثانية عشرة ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 3

جيونجنام x شاندونج ليونينج – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 2

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جوانجزو إيفرجراند x سانفريس هيروشيما – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 3

بیرسبولیس x باختاكور – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

الدحيل x استقلال طهران – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

العين x الهلال – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 2

الأهلي x السد – الساعة السابعة والربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

بوردو x مونبلييه – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORTS HD 6