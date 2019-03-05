المولد: سنقاتل من أجل الآسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، سعيد المولد أن فريقه سيخوض دوري أبطال آسيا بدءا من مباراة اليوم أمام السد القطري، بروح قتالية، كون الفوز بكأس البطولة أحد أهداف الفريق في الموسم الحالي، في ظل الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وضعف الحظوظ في المنافسة على لقب الدوري.

وقال المولد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد أمس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «سنكون أكثر حرصا على الظهور بشكل جيد، وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار القاري. رغم علمنا بصعوبة اللقاء».