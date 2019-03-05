فوساتي يثق في اجتياز السد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الأوروجوياني خورجي فوساتي، ثقة في قدرة لاعبي فريقه على تخطي السد القطري اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في مستهل مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا، رغم اعترافه بصعوبة المواجهة.

وقال فوساتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة الشمعة) إنه يدرك صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه، نظرا لقوة المنافس الذي يتصدر الدوري القطري حاليا بمعدل جدي من النقاط والأهداف.

وأكد فوساتي ثقته في قائمة اللاعبين الذين اختارهم للمشاركة في البطولة، وأنه يثق في قدرتهم على تحقيق الفوز في بداية المشوار، مبينا أنه تابع أخيرا مباريات عدة للسد، ودرس نقاط القوة والضعف لديه.