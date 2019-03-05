الأهلي يبحث عن فك عقدة السد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبحث الأهلي عن تحقيق أول فوز على السد القطري عندما يستضيفه اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، والتي تضم بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

كما سبق وأن تقابل الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا 4 مرات لم يحقق خلالها الأهلي الفوز، فيما فاز السد مرتين وتعادلا مرتين.

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ويدخل الفريقان اللقاء بأوضاع مختلفة، فالأهلي يعيش وضعا غير جيد هذا الموسم، حيث فقد مبكرا فرصة الصراع على لقب الدوري، كما ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليكون بذلك قد فقد كل الفرص في تحقيق أي بطولة محلية هذا العام، ولم يعد أمامه سوى الاستمرار في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى بطولة كأس زايد للأندية العربية، والتي وصل فيها إلى الدور قبل النهائي.

أما السد فيعيش واحدة من أفضل فتراته، حيث يتصدر الدوري القطري.

أجانب الأهلي للبطولة

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