السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم الحكام الدولي بقيادة حكم الساحة شكري الحنفوش، لقيادة قمة الدوري الأردني للمحترفين بين الفيصلي والوحدات، في إطار الجولة الـ 16 المقررة الخميس المقبل على استاد عمان الدولي.
وسيعاون الحنفوش، عبدالرحيم الشمري وهشام الرفاعي، وسلطان الحربي حكما رابعا.
وكان الاتحاد الأردني خاطب نظيره السعودي، طالبا تسمية طاقم تحكيم لإدارة المباراة، بعد أن تقدم نادي الوحدات بطلب حكام أجانب لقيادة المباراة على نفقته الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحكيم سعودي لقمة الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.