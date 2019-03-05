تحكيم سعودي لقمة الأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم الحكام الدولي بقيادة حكم الساحة شكري الحنفوش، لقيادة قمة الدوري الأردني للمحترفين بين الفيصلي والوحدات، في إطار الجولة الـ 16 المقررة الخميس المقبل على استاد عمان الدولي.

وسيعاون الحنفوش، عبدالرحيم الشمري وهشام الرفاعي، وسلطان الحربي حكما رابعا.

وكان الاتحاد الأردني خاطب نظيره السعودي، طالبا تسمية طاقم تحكيم لإدارة المباراة، بعد أن تقدم نادي الوحدات بطلب حكام أجانب لقيادة المباراة على نفقته الخاصة.