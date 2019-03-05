كلاسيكو الخليج يجمع الزعيمين في التحدي القاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يستهل الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا بالحلول ضيفا على العين الإماراتي بملعب هزاع بن زايد، ضمن مباريات المجوعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما، الدحيل القطري والاستقلال الإيراني، وذلك خلال مواجهة تترقبها الأوساط الخليجية بشغف، خاصة جماهير الهلال التي تترقب ظهورا مختلفا في مشوار البحث عن اللقب القاري الذي غاب عن النادي منذ 19 عاما.

ويدير المباراة البحريني الدولي نواف شكر الله.

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ويأمل المدير الفني للهلال الكرواتي زوران ماميتش، المدرب السابق للعين، في قطف نقاط هذه المواجهة من واقع معرفته بمكامن قوة وضعف وأسرار فريقه السابق الذي يقوده الإسباني كارلوس جاريدو. ويفتقد الهلال لاعب وسطه سالم الدوسري للإيقاف، فيما يغيب عن العين البرازيلي كايو للسبب نفسه.

قبل مواجهة اليوم

تواجها 11 مرة بأبطال آسيا منذ عام 2003، فاز الهلال 4 مرات، والعين 5، وتعادلا مرتين

يتفوق هجوم الهلال بتسجيل 13 هدفا، مقابل 11 هدفا للعين في مرمى الهلال

آخر مواجهة جمعتهمافي 2018 ضمن ربع النهائي، انتهى الذهاب 0-0، وفاز الهلال إيابا 3- 0

كارلوس إدواردو والمهاجم السابق ناصر الشمراني يقتسمان صدارة هدافي الفريقين بثلاثة أهداف

الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 54 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ملاحقه النصر

يحتل العين وصافة الدوري الإماراتي برصيد 34 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الشاقة المتصدر

أجانب الهلال للبطولة