فيريرا: جمهور الأهلي غير مؤثر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قلل المدير الفني لفريق السد القطري، البرتغالي جوزفالدو فيريرا، من تأثير جماهير الأهلي على لاعبيه عندما يواجهون فريقهم اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن دوري أبطال آسيا.

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وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي أمس في جدة «نعرف أن للأهلي جمهورا كبيرا يحضر بكثافة لكن لاعبينا اعتادوا على اللعب أمام جمهور كبير، وبالتالي فإن حضورهم لن يشكل أي عائق بالنسبة لنا، فنحن نمتلك الخبرة المطلوبة في التعامل مع الجمهور مع هذه المباريات».

وقال فيريرا «الأهلي خصم قوي، خاصة عندما يلعب على أرضه ووسط جماهيره، والمباريات الافتتاحية دائما ما تكون صعبة، نحن جاهزون لذلك، وحضرنا إلى جدة من أجل الفوز».

وأشاد فيريرا بدور لاعب الوسط المخضرم، الإسباني تشافي هيرنانديز، وقال إنه ليس مجرد نجم فقط، وإنما مرجع للفريق.