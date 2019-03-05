آل الشيخ يواصل دعم الوحدة بالرئاسة الفخرية والشرفية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

أعلن نادي الوحدة عن قبول المستشار تركي آل الشيخ الرئاسة الفخرية للنادي ورئاسة هيئة أعضاء الشرف في النادي المكي، استمرارا للدعم الذي يقدمه آل الشيخ لأهل مكة والوحدة من قبل بداية الموسم الحالي، والذي نتج عنه فريق نافس بقوة على مراكز المقدمة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانبه قال رئيس النادي حاتم خيمي لـ «مكة» إن موافقة تركي آل الشيخ على تولي رئاسة هيئة أعضاء الشرف وقبول رئاسة النادي الفخرية حلم من أصبح واقعا، بوجود شخص بحجم آل الشيخ يحتضن النادي المكي العريق.

وأضاف «تركي آل الشيخ دائما ما يردد بأن مكة تسكنه واليوم هو يسكن قلوب الوحداويين، أبارك لجميع أهالي مكة وعشاق الوحدة هذه الهدية الممثلة في وجود آل الشيخ وسطهم، بعد أن سكن قلوب الجمهور الذين دائما ما يتغنون به كاسم أعاد وحدة زمان».

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من جهته بين نائب رئيس الوحدة عبدالله خوقير أن الوحدة أنصفت بأجمل إنصاف بأن يقبل تركي آل الشيخ رئاسة النادي الفخرية ورئاسة أعضاء الشرف، مثمنا له هذا الموقف غير المستغرب.

وقال «آل الشيخ هو الداعم الأول والسند لنا، فكل كلمات الشكر والثناء لا تفيه حقه».

وقدم خوقير التبريكات لجمهور وعشاق الوحدة في كل مكان، ولأهالي مكة المكرمة على هذه الخطوة.

ومنذ إعلان المركز الإعلامي بنادي الوحدة موافقة تركي آل الشيخ على الرئاسة الفخرية للنادي ورئاسة هيئة أعضاء الشرف احتل هشتاق (#ابوناصر_رييس_الوحدة_الفخري ) الترند السعودي، كثاني أكثر هشتاق متداول، حيث بارك الوحداويون الحدث التاريخي للنادي المكي بوجود الشخصية المؤثرة في الوسط الرياضي بينهم، مما عدوه نقلة نوعية قد تكون أولى البشائر في إعادة النادي المكي لمنصات التتويج.