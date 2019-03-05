سيدورف يؤكد قدرة الريال على التتويج بدوري الأبطال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد اللاعب السابق لناديي ريال مدريد الإسباني وأياكس أمستردام، الهولندي كلارنس سيدورف، أن ريال مدريد قادر على الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مجددا، رغم حالة التراجع الفني التي يشهدها الفريق.

وجاءت تصريحات سيدورف قبل مباراة إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا التي ستجمع بين ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم.

وقال سيدورف «فريق لديه هذا العدد من الكؤوس علينا أن نعتقد أنه قادر دائما على الوصول إلى النهائي والفوز به، من كان يتوقع أن يفوز بثلاثة ألقاب متتالية، أنه أمر لم يحدث أبدا قبل ذلك».

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وأضاف «ولهذا فهو قادر بالطبع على الفوز به مجددا، كرة القدم لا تتوقف أبدا عن تفجير المفاجآت، ندرك أن الأمر صعب للغاية، ولكن لا يمكن استبعاد ريال مدريد».

وحذر سيدورف المدير الفني الحالي للمنتخب الكاميروني من قوة أياكس أمستردام، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا الفريق لا يمكن مقارنته، كما قال المدرب الهولندي لويس فان جال، بجيل اللاعبين الذين فازوا بالبطولة الأوروبية عام 1995 ورحلوا بعدها للانضمام لأكبر الأندية في القارة الأوروبية.

واستطرد «أعتقد أن هذه المقارنة خطيرة، يمكن عقد مقارنة بين الفترات الزمنية، ولكن لا يمكن القيام بهذه المقارنة على مستوى اللاعبين».

وطالب النجم الهولندي السابق الجماهير بالتحلي بالصبر فيما يتعلق بمسيرة اللاعب البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور وأكمل «إنه يقوم بعمل جيد للغاية، يبدو جليا أن الفتى يتمتع بالموهبة، ولكن يجب التحلي بالصبر، لا يمكن وضع الضغط والمسؤولية على الشباب بشكل عام، كريستيانو (رونالدو) رحل وباقي اللاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم، وهو يحاول أن يخلق مساحة لنفسه».

ووصف لاعب الوسط السابق تفكير ريال مدريد يوما في تعيينه في منصب المدير الفني للفريق الأول بأنه سيكون «شرفا كبيرا» بالنسبة له.