ورشة عمل لاتحاد الرياضة المجتمعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية أمس ورشة عمل في معهد إعداد القادة بمدينة الرياض، بحضور رئيس الاتحاد الأمير خالد بن الوليد، تم خلالها مناقشة عدد من الأفكار لتطوير الرياضة المجتمعية.

وركزت الورشة على أن يكون الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية شريكا مع جميع الاتحادات الرياضية والأندية لتوسيع القاعدة الرياضية، كهدف يجب تحقيقه ليتواكب مع رؤية المملكة 2030 بأن تكون الرياضة للجميع، لتحقيق الأهداف المشتركة وتنمية الرياضة في المجتمع.