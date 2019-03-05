السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض
عقد الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية أمس ورشة عمل في معهد إعداد القادة بمدينة الرياض، بحضور رئيس الاتحاد الأمير خالد بن الوليد، تم خلالها مناقشة عدد من الأفكار لتطوير الرياضة المجتمعية.
وركزت الورشة على أن يكون الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية شريكا مع جميع الاتحادات الرياضية والأندية لتوسيع القاعدة الرياضية، كهدف يجب تحقيقه ليتواكب مع رؤية المملكة 2030 بأن تكون الرياضة للجميع، لتحقيق الأهداف المشتركة وتنمية الرياضة في المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة عمل لاتحاد الرياضة المجتمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.