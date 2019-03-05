الاتفاق.. من فارس مقاتل إلى حمل وديع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

فجرت خسارة الاتفاق 1-4 أمام التعاون في الجولة الـ 22 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي الثامنة لفارس الدهناء في الدوري، الأوضاع داخل النادي الشرقي.

وجاءت هذه الخسارة لتؤكد التراجع الكبير في مستوى الفريق في الدور الثاني، وتراجعه إلى المركز التاسع رغم البداية القوية في انطلاقة الموسم، والتي توقع فيها الجميع أن يكون الفريق أحد المنافسين على المقدمة.

عدم رضا عن المدرب

بدا عدم الرضا على المدير الفني، الإسباني بيرناس، واضحا على جماهير الفريق التي طالبت إدارة النادي عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وفي التدريبات والمباريات، بإعفاء المدرب قبل فوات الأوان في ظل التراجع المخيف الذي يعيشه الفريق، والبحث عن بديل ينتشله من سلسلة الهزائم المتلاحقة والكبيرة التي تعرض لها مع بداية الدور الثاني من الدوري، نتيجة عدم اختياره للتشكيل المناسب في المباريات وعدم مقدرته على تحصين خط الظهر الذي أصبح أضعف خطوط الفريق.

الإصابات والإيقافات

عانى الفريق من كثرة الإصابات والإيقافات بالبطاقات الملونة في العديد من المباريات التي خاضها في مطلع مباريات الدور الثاني، مما فتح باب التساؤلات حول أسباب هذه الإصابات التي باتت تشكل هاجسا للمدرب ولأنصار الفريق رغم تحقيقه رصيد نقطي يجعله في مأمن من خطر الهبوط.

أمبولحي بين الغياب والظهور

كلف غياب الحارس الجزائري أمبولحي عن بعض المواجهات الفريق فقدان نقاط كانت في المتناول نتيجة ابتعاده فتـرة قليلة، إلا أن عودته أيضا لم تشكل مصدر الطمأنينة للفريق بعد أن تقمص الحارس دور البطل في الفريق وقاده لمركز متقدم الموسم الماضي.

وسيغيب أمبولحي عن المباراة المقبلة أمام النصر لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء الماضي أمام التعاون، وهو ما ينبئ باستمرار دوامة الفريق في الجولة المقبلة في ظل تواضع بديل أمبولحي.

وضع الاتفاق في الدوري

الترتيب: التاسع

الرصيد :28 نقطة

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عدد مرات الفوز: 7

عدد مرات الخسارة: 8

عدد مرات التعادل: 7

أهدافه (له): 33

سجلت في شباكه (عليه): 38

مواجهاته المتبقية

النصر (خارج الأرض)

الشباب (على أرضه)

القادسية (على أرضه)

الوحدة (خارج أرضه)

الفتح على أرضه)

الاتحاد (خارج أرضه)

الهلال (خارج أرضه)

الأهلي (خارج ارضه)