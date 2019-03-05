كريم حافظ فى التشكيلة المثالية للجولة الـ24 للدورى التركى...

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جدة - عمرو شويل اختار موقع "sofascore" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، اللاعب المصرى كريم حافظ فى التشكيلة المثالية للجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى التركى. وصنع كريم حافظ هدفًا فى تعادل قاسم باشا مع طرابزون سبور بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس، الاثنين، على ملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى التركى. Advertisements شارك النجم المصرى محمود تريزيجيه فى المباراة أساسيًا مع قاسم باشا وأكمل التسعين دقيقة، بينما بدأ مواطنه كريم حافظ اللقاء على مقاعد البدلاء وشارك فى الدقيقة 46. ونجح كريم حافظ فى صناعة هدف فريقه الأول فى المباراة الذى سجله ستيب باريتشا فى الدقيقة 63، ثم خطف تريزيجيه التعادل القاتل من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة. ويحتل قاسم باشا المركز الـ11 فى جدول ترتيب الدورى التركى برصيد 30 نقطة.

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