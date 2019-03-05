شكرا لقرائتكم حارس الأهلى يهنئ حبيبة إكرامى بعيد ميلادها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى بتهنئة شقيقته الصغرى حبيبة بعيد ميلادها عبر صفحته الشخصية عبر إنستجرام. وحرص إكرامى على نشر صور تجمعه بحبيبة وهى طفلة صغيرة وهى كبيرة، معلقا بتهنئتها بعيد ميلادها. Advertisements

اكرامى يذكر أن حبيبة إكرامى زوجة نجم النادى الأهلى العائد إلى القلعة الحمراء مجددا رمضان صبحى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس الأهلى يهنئ حبيبة إكرامى بعيد ميلادها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.