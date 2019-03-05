الخليج 365.. محمد صلاح فى KG2...

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جدة - عمرو شويل يتمتع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، بمكانة كبيرة فى قلوب جماهير الكرة، سواء على المستوى العالمى أو المحلى، نظرا لقدراته الفنية على المستوى الرياضى، وكذلك على المستوى الإنسانى.
ويٌعد محمد صلاح من أفضل لاعبى كرة القدم على مستوى العالم، حتى أصبح قدوة للكبير والصغير، مرورا بكل فئات المجتمع.
وفى ظل تمكن صلاح من الجمع بين الشهرة والقدوة، لجأ مسئولو التعليم فى مصر إلى الاستعانة بـ"مو صلاح" فى المناهج التعليمية.
وقد ظهر محمد صلاح فى كتاب "connect" الخاص بمرحلة الصف الثانى التمهيدى KG2، حيث تم إعداد فقرة خاصة بلاعب الفراعنة نصها كالتالى :
هذا هو محمد صلاح، لاعب كرة قدم مشهور، يلعب للمنتخب الوطنى، يستطيع لعب الكرة بمهارة، ويسجل الكثير من الأهداف.
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